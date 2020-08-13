В Брянской области с 15 августа откроются кафе и рестораны

В Брянской области с 15 августа откроются рестораны и кафе. Такое решение в четверг, 13 августа, приняли в оперативном штабе.

Все сотрудники заведений общепита должны будут сдать тест на инфекцию. Ресторанам и кафе разрешили работать при загрузке залов наполовину. При таких же условиях в регионе открылись, например, спортивные залы.

Напомним, до этого кафе уже начали работать. Но обслуживать посетителей они могли только на летних верандах.

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