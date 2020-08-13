В «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники: панда, лис и тигр

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ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 2.9.0. В ней появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента. Также теперь пользователям предоставлена возможность выставлять заявки с лимитным исполнением (стоп-лосс, тэйк-профит). Они доступны на всех акциях МосБиржи, иностранных акциях, валютных парах, фьючерсах и части фондов (на ETF). Полностью обновлена витрина, а также реализована возможность ставить цели для инвестирования в роботе-советнике, доработан ряд разделов. Развитие собственной цифровой инвестиционной платформы является важнейшим направлением работы ВТБ Капитал Инвестиции: сегодня приложение дает доступ более чем к 10 тыс. различных инвестинструментов на 33 биржах по всему миру.

В новой версии приложения клиент при подключении робота-советника сможет установить себе цель для инвестирования и отслеживать результат по ее достижению. Робот-советник является популярной функцией мобильного приложения, бесплатной для подключения: ее используют более 15% активных пользователей приложения. Сервис помогает определить наиболее подходящий клиенту риск-профиль и исходя из него разрабатывает рекомендации по тому, как собрать портфель, на базе экспертизы аналитической команды ВТБ и исходя из текущей волатильности на рынке. К приобретению рекомендуются высоколиквидные бумаги. Качество рекомендаций проверяется сотрудниками ВТБ Капитал Инвестиций. Далее в режиме реального времени робот-советник отслеживает состояние портфеля и предлагает корректировки при изменении рыночной ситуации. Если стоимость акций компании из портфеля увеличится выше прогноза, цифровой помощник предложит зафиксировать прибыль, а полученные деньги инвестировать в другие активы. Полностью обновленная витрина в новой версии приложения ориентирована на то, чтобы клиентам было проще подобрать себе подходящий продукт. Появился большой раздел с первичными размещениями. Подборка облигаций разбита на 3 блока: бумаги для инвестиций до года, от 1 до 3 лет и больше 3 лет. Подборки можно посмотреть по разным валютам. Отдельные блоки получили обмен валюты и услуги инвестконсультирования. Если нажать кнопку «Подобрать», откроется обновленный фильтр для поиска инвестидей по заданным параметрам. В будущем появятся разделы с фондами ВТБ и ОФЗ-н.

В новой версии у виртуального ассистента появилось лицо. Теперь это одно из трех животных: панда, лис или тигр в зависимости от риск-профиля клиента. Также доработан раздел «История дивидендов» на акциях РФ и иностранных акциях. Он пополнился трансляцией дат закрытия реестров, а также исторической дивидендной доходностью. Если по дивиденду указан прогноз, а не утвержденный советом директоров эмитента размер, то он будет подсвечиваться.

«Мы стремимся оставаться лидером рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов, поэтому постоянно совершенствуем свои продукты и особенный фокус делаем на «ВТБ Мои Инвестиции». Число активных пользователей нашей мобильной платформы с начала года выросло в 2 раза и превысило 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день уже превышает 150 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 740 млрд рублей. Наша цель сделать процесс инвестирования максимально простым, прозрачным и персонифицированным, и мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

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