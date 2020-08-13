Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянской области откроют три новых кинозала. Фонд кино обнародовал результаты 7-го конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с населением меньше 500 тысяч человек.

В число победителей вошли город Новозыбков, поселок Локоть Брасовского района и Дятьковский район.

В Брянскую область федеральный бюджет на безвозвратной основе направит 15 миллионов рублей. По 5 миллионов на модернизацию каждого кинозала.

В Локте и Новозыбкове новые залы откроют в недавно отремонтированных домах культуры, рассказали в региональном департаменте культуры.

В Брянской области при поддержке фонда кино уже модернизировали 11 кинозалов. В целом по всей России поддержку получили 1015 залов для просмотра фильмов.

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