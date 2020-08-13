В Брянской области у 32 пациентов подтвердили коронавирус

В Брянской области за последние сутки, 13 августа, коронавирус подтвердили еще у 32 пациентов. За то же время выздоровели 17 человек. В лабораториях региона выполнили больше тысячи тестов.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали Брянске - 12 человек.

Общее число заболевших - 7739 брянцев. На данный момент Брянская область по этому показателю занимает третье место в ЦФО. За все время эпидемии с болезнью справились 6310 пациентов.

Кстати, 13 августа должны снять ограничения третьего этапа. В регионе должны открыться детские сады и общепит.

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