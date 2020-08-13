В Брянске задержали таксиста-наркомана

В Брянске задержали водителя такси в состоянии наркотического опьянения. В четверг, 13 августа, около шести часов утра в полицию позвонили жители микрорайона "Речной". Они сообщили, что заметили подозрительного водителя на улице Комарова у дома №59. Причем, автомобилист был за рулем такси. На место через 10 минут приехал экипаж ДПС.

Водитель "Рено" имел явные признаки опьянения. 48-летнего мужчину доставили в наркологический диспансер. После анализа выяснилось, что в организме есть запрещенные вещества. На водителя составили административный протокол, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Брянцу грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на полтора-два года.

Раньше этого водителя уже штрафовали за выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда железнодорожных переездов, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения правил.

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