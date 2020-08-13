Матч в Брянске вошел в тройку лидеров по посещаемости

Футбольный матч между командами «Динамо Брянск» и «Нижний Новгород» вошел в тройку лидеров по посещаемости по итогам третьего тура футбольной национальной лиги.

12 августа на игру команд «Динамо Брянск» и «Нижний Новгород» пришли 970 человек. Большее число зрителей в этот день зафиксировали лишь в Самаре и Воронеже, сообщил портал ТурСтат.

Напомним, по требованиям Роспотребнадзора на игру брянской команды с нижегородцами пустили только 10 процентов зрителей от общего числа мест на трибунах. Матч команд «Динамо Брянск» - «Нижний Новгород» прошел 12 августа и завершился победой брянских футболистов со счетом 1:0.

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