Брянских жителей позвали в лес на субботник

Фото: группа «Чистый Брянск» в vk.com.

Жителей Брянска позвали на субботник. Экологическая акция пройдет в ближайшую субботу, 15 августа. Об этом сообщили в социальной сети в группе «Чистый Брянск».

Субботник состоится в лесной зоне в Бежицком районе. Все желающие могут подойти 15 августа в 11.00 к кондитерской лавке (магазин Меркурий) по ориентировочному адресу улица Литейная, 61.

Перчатки, мусорные мешки, грабли, а также питьевую воду волонтеры обещают предоставить за свой счет.

Также в этот день желающие избавиться от лишних вещей могут сдать вторсырье для переработки в рамках проекта «Собиратор».

Подробности экологической акции можно узнать на странице сообщества.

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