В Брянске устроят охоту на любителей тонировки

Во всех районах Брянска днем 13 августа будут ловить машины с темными стеклами. В рейде примут участие и сотрудники патрульно-постовой службы. Они доставят в суд водителей, не желающих устранять нарушения.

При остановке водителю тонированной машины грозит штраф в 500 рублей. В случае повторного обнаружения темных стекол автолюбитель должен будет заплатить такую же сумму за тонировку.

Кроме этого, нарушителю грозит от 500 до 1000 рублей штрафа за невыполнение законного требования сотрудника полиции или 15 суток административного ареста.

– В 2020 году в Брянске выявили 2800 фактов управления автомобилями, светопропускание стекол которых не соответствовало нормам, – рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

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