Вокруг пусть будет чистота!

АО «Чистая планета».

АО «Чистая планета» принимает участие в городском месячнике по благоустройству.

- Региональный оператор заинтересован в сохранении экологии Брянской области и поддержанию чистоты не только на контейнерных площадках. На этой неделе в областном центре стартовал месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. АО «Чистая планета», которая реализует федеральную реформу обращения с отходами и национальный проект «Экология» в брянском регионе, принимает активное участие в поддержании чистоты не только во время официальных мероприятий по благоустройству, но и в течение всего года: ликвидирует свалки, оказывает помощь в вывозе мусора с общественных территорий и зеленых зон отдыха после экорейдов. Так, с января месяца в рамках оказания благотворительной помощи мы уже приняли на полигоне более шестисот кубометров листвы, спиленных веток, порубочных остатков, строительных, крупногабаритных и других отходов – примерно сто мусоровозов, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.