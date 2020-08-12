Брянская молодежь реализует культурно-образовательный проект за 2 миллиона рублей

В международный день молодежи, 12 августа, Александр Богомаз встретился с представителями Брянского молодежного центра. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На Брянщине создадут культурно-образовательный центр «Пространство». Планируется, что он станет местом, где смогут работать и созидать люди разных возрастов.

Данный проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. На его реализацию направили больше двух миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Брянской области на своей странице в социальной сети.

В международный день молодежи, 12 августа, Александр Богомаз встретился с представителями Брянского молодежного центра. Глава региона поговорил с ребятами об их жизненных планах, рассказал о фундаментальных ценностях.

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