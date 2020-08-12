За каждый день просрочки муниципального контракта строительная фирма должна заплатить штраф. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске подрядчик нарушил сроки ремонта тротуаров на улице Вокзальной. На сегодняшний день готовность объекта не превышает 60 процентов. За каждый день просрочки муниципального контракта строительная фирма должна заплатить штраф.

Реконструкцию улицы Вокзальной ведут сразу несколько подрядных организаций. И если ремонт тротуаров запаздывает, то обустройство улицы Вокзальной от улицы Литейной до дома №134 выполнено уже на 70 процентов.

Дорожники укладывают здесь асфальт, делают заездные карманы для общественного транспорта, устанавливают бордюрный камень, дорожные знаки, монтируют освещение, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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