БМЗ участвует в проекте «Инженеры Победы»

Фото: АО «УК «БМЗ».

Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») присоединился к международному проекту «Инженеры Победы» https://otvinta.rusneb.ru/. Он посвящён 75-летию Великой Победы. Основная задача проекта – собрать исторические свидетельства и рассказать о трудовых подвигах коллективов российских предприятий, инженеров и конструкторов во время Второй мировой войны.

Именно в это время «Красный Профинтерн», как в годы Великой Отечественной войны назывался БМЗ, стал одним из крупнейших заводов, изготавливающих в эвакуации боеприпасы для Красной Армии.

Заводчане собирали гранаты, зарядные ящики, артиллерийские снаряды и другое вооружение для защитников Родины. А также вносили конструкционные и технологические изменения в продукцию и производство. Брянскими машиностроителями создан особый бронепоезд №2 «За Родину!», в эвакуации в Красноярске организовано производство 50-миллиметровых ротных минометов, снарядов для реактивных машин «Катюша», паровозов серии «СО», оборудования для черной и цветной металлургии.

А после освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года завод был в кратчайшие сроки восстановлен практически из руин и уже в 1944 году выпустил первую послевоенную продукцию.