В Брянске на территории завода задержали похитителей металла

В Брянске сотрудники Росгвардии задержали четверых местных жителей, которые пытались украсть металлолом с Брянского машиностроительного завода.

Прибыв по сигналу, на месте происшествия росгвардейцы обнаружили трех мужчин и одну женщину, которые находились в заполненном ломом черного металла автомобиле «Газель». Задержанные не смогли пояснить, что они делают на территории предприятия.

Злоумышленников, один из которых оказался ранее судимым, передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают подробности инцидента, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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