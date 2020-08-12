В Жуковском районе прошла Вахта памяти

Фото: поисковый отряд "Витязь".

В Брянской области в Жуковском районе с 7 по 9 августа прошла Вахта памяти. Его организовали поисковики из регионального общества "Отечество". На месте действия координировали поисковики из общества "Витязь".

- За все время работы отряда в этой местности найдено больше 10 останков советских солдат, - говорит руководитель отряда "Витязь" Дмитрий Сычев. - К сожалению, все они оказались безымянными. Я благодарен всем поисковикам, которые откликнулись и приехали на эту Вахту памяти.

В лесу под Никольской Слободой собрались поисковики Жуковского, Клетнянского, Дятьковского, Трубчевского районов, а также Брянска. На открытие Вахты памяти прибыл замглавы администрации Жуковского района Александр Фроловичев. Он пригласил поисковиков посетить памятный мемориал в деревне Матреновка после реконструкции.

С помощью щупов и металлоискателей поисковики обследовали около трех гектаров земли. Они обнаружили гильзы разного калибра, саперные лопатки, штык-ножи от винтовки, пулеметные ленты, осколки мин и снарядов. В этот раз останки солдат не находили.

Бои в районе Никольской Слободы шли в 1941 году. По высотам проходила линия обороны. Ее по несколько раз занимали то советские, то немецкие войска.

В сроком времени брянские поисковики отправятся на Вахту памяти "Ржев. Калининский фронт" в Тверскую область.

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