Жительницу Клинцов будут судить за убийство мужа

Жительницу брянского города Клинцы будут судить за убийство мужа. Завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, около семи часов вечера 29 марта женщина была в своем доме в селе Ардонь. Из-за внезапной ссоры она ударила один раз ножом в живот своего супруга. Потерпевший умер на месте происшествия.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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