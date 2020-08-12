Житель Брянска украл у приятеля четыре грамма наркотика

22-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он похитил больше четырех граммов наркотиков у приятеля. Запрещенные вещества предназначались для продажи. Молодого человека обвиняют по двум статьям "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере" и "Хищение наркотических средств в крупном размере".

По версии следствия, преступление совершили 12 мая этого года. Подозреваемый находился в квартире, которую снимал вместе с приятелями. У одного из них он и украл наркотики. Тот приготовил их на продажу.

Похищенные наркотики молодой человек хранил у себя для личного употребления, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это продолжалось до тех пор, пока их не нашли сотрудники полиции.

Уголовное дело рассмотрят в Бежицком районом суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».