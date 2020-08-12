В Брянске отремонтированную привокзальную площадь откроют раньше срока

Фото: пресс-служба Брянская городская администрации.

В Брянске отремонтированную привокзальную площадь в Володарском районе откроют раньше срока. Контракт рассчитан до октября. Но подрядчик заверил, что успеет завершить работы уже в сентябре.

На площади изменят схему движения транспорта. И личные автомобили, и маршрутки и автобусы с троллейбусами будут двигаться по большому кругу. Проезд между фонтаном и памятником Ленину закроют. Здесь выложат тротуарную плитку и посадят газоны.

На месте будущего фонтана обустроили бетонную чашу, начали монтировать форсунки. В сквере уложили плитку. Постамент памятника ремонтируют. Фигуру Ильича реставрируют в мастерской.

На работы выделили 49 миллионов рублей. Подрядчик обещал ремонтировать сквер не только в течение пяти гарантийных лет, но и в в последующие годы.

Тем временем, горожане просят организовать движение на платной парковке перед вокзалом. Выделить отдельное место для такси. И по возможности увеличить зону бесплатной стоянки.

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