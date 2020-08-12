В Брянске в поздравлении для осужденного нашли запрещенные предметы

фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянской исправительной колонии №2 в поздравительной открытке нашли сим-карты. Такой подарок осужденному решила преподнести его возлюбленная.

В исправительном учреждении в одном из писем обнаружили поздравительную открытку. Послание с романтическими вклейками вызвало подозрение у сотрудников колонии. Под одним из стикеров обнаружили шесть сим-карт, запрещенных в колонии.

Запрещенные предметы изъяли, а поздравительную открытку передали получателю, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».