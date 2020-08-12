В Советском районе Брянска 13 августа отключат воду

Воды не будет с 9.00 до 19.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

13 августа в Советском районе Брянска отключат водоснабжение. Это связано с плановыми работами на водопроводной сети по улице Красноармейской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет с 9.00 до 19.00 в следующих домах:

– улица Красноармейская, №1–№44;

– улица Репина, №11-а;

– улица Луначарского, № 9, 11, 11-а;

– переулок Иванюты, с №2 до №18.

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