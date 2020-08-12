Глава Брянской области рассказал о ситуации с коронавирусом

Губернатор Брянской области в прямом эфире с экспертом института региональных исследований рассказал о ситуации с коронавирусом.

Александр Богомаз сказал, что с 13 августа возможно снятие всех коронавирусных ограничений. К полноценной работе приступят рестораны, кафе, учреждения образования и так далее. При этом масочный режим в местах массового скопления людей сохранится.

Глава региона также отметил, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась. Большая часть областных больниц вернулась к обычному режиму.

Коронавирусных больных лечат лишь в нескольких клиниках. Однако при необходимости в течение одного-двух дней можно будет восстановить работу всей системы по борьбе с инфекцией.

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