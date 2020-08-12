В Брянске полицейские ищут 19-летнего участника смертельной аварии на Кургане Бессмертия. Молодой человек был за рулем "Лексуса". После аварии он ушел с места происшествия.

По предварительным данным, в машине могли еще находится от двух до четырех человек, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По факту смертельной аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа у дома №65 на улице Дуки. Столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус Эр Икс 350". После удара первая иномарка загорелась. Водителя и пассажира "Альфа Ромео" увезли в больницу с тяжелыми травмами. Пассажир скончался от полученных травм в медучреждении.

В социальных сетях рассказали, что молодые люди устроили гонки по ночному городу.

Если вы стали свидетелем ДТП или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию.

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