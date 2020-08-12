Материал "Брянских известий" стал лауреатом конкурса ОНФ "Правда и справедливость"

Материал вышел в номере от 22.03.2019 года.

Материал "Брянских известий" стал лауреатом всероссийского конкурса ОНФ "Правда и справедливость". Итоги конкурса подвели во вторник, 11 августа. Жюри отметило шесть работ брянских журналистов.

Среди них - статья-расследование Ольги Умаровой "Дефицит финансов или нехватка совести". Корреспондент пытался выяснить, кто виноват в том, что брянским инвалидам не выдают положенных по закону бесплатных лекарств. И где "оседают" деньги, выделенные из федерального бюджета.

У некоторых брянцев получается выбивать лекарства через суд. Но прецедент - это не повод выдавать бесплатное лекарство всем, кому оно положено. А только тому, кто выиграл суд.

Кстати, история из "Брянских известий" получила продолжение. О нем можно узнать из нового выпуска газеты.

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