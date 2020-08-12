В Брянске умер 18-летний участник аварии в поселке Щибенец

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Брянске умер 18-летний участник аварии в поселке Щибинец. С конца мая молодой человек находился в коме. Соболезнования друзья оставляют на странице водителя в социальных сетях.

Напомним, смертельное ДТП случилось 20 мая на 15-м километре дороги Брянск-Дятьково. Погибший на днях молодой человек был за рулем ВАЗ-21093. Он выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу "Ладе Икс Рей".

16-летний пассажир ВАЗа скончался на месте аварии. Водитель впал в кому. Через два с половиной месяца, 9 августа, он умер.

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