В Брянской области 13 августа могут снять ограничения третьего этапа

В Брянской области в четверг, 13 августа, будут принимать решение, снимать ли ограничения третьего этапа. Если оно будет положительным, в регионе откроются детские сады и общепит.

Об этом сказал глава региона во вторник, 11 августа, в прямом эфире в социальной сети.

На данный момент в Брянской области дежурные группы работают в каждом детском саду. Но чтобы туда попасть, нужно принести справки с работы двух родителей. Если один из них трудится, например, не официально, ребенка в сад не возьмут. Рестораны и кафе могут быть открыты на летних верандах.

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