В Бежице почти достроили коробку нового бассейна

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на 95 процентов завершили кирпичную кладку здания нового бассейна. Он располагается на улице Нахимова. На стройплощадке начали монтаж плит перекрытия над спортивным залом.

Внутри здания рабочие прокладывают коммуникации: теплосети, водоснабжение и канализацию. В помещениях штукатурят стены, кладут плитку. Рабочие строят малую чашу бассейна.

- Рядом с бассейном монтируют каркас здания котельной, которая будет обслуживать гидротехническое сооружение, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 25-метровом бассейне в Бежице будет шесть дорожек. В здании разместят детский бассейн и спортзал. Еще один бассейн строят в Фокинском районе. На возведение двух спортивных комплексов из регионального бюджета выделили около 400 миллионов рублей.

Кстати, в этом году в Брянской области обещают сдать в эксплуатацию пять строящихся бассейнов.

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