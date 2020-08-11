АО «Газпром газораспределение Брянск» информирует!

Уважаемые абоненты, убедительная просьба - соблюдать условия заключенных вами договоров и обеспечить допуск специалистам для исполнений своих обязательств по договорам! Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Уважаемые жители!

В сложных эпидемиологических условиях, когда сотрудники многих организаций перешли на удаленную работу, а многие предприятия общественного питания еще не функционируют в полноценном режиме, увеличилось потребление коммунальных ресурсов и, как следствие, нагрузка на бытовые газоиспользующие приборы и оборудование.

Для того чтобы поддерживать их в работоспособном и безопасном состоянии требуется проведение ежегодных работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту. АО «Газпром газораспределение Брянск» заключило договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования почти со всеми (более чем 95%) абонентами, пользующимися газом.

Отметим, что газовая служба не прекращала работу в условиях ограничений по COVID-19, поскольку относится к службам жизнеобеспечения. Сотрудники компании, выполняющие эту работу, имеют служебные удостоверения, спецодежду, полностью обеспечены средствами защиты (маски, перчатки, средства дезинфекции, бахилы) и до начала работы проходят обязательную процедуру измерения температуры тела.

Однако в последнее время многие жители не допускают в свои квартиры специалистов для исполнения обязательств по договорам, тем самым подвергая риску аварии или инцидента в первую очередь себя, а в многоквартирных домах - еще и соседей.

Убедительная просьба, уважаемые абоненты, соблюдать условия заключенных вами договоров и обеспечить допуск специалистам для исполнений своих обязательств по договорам!