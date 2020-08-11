Почетное звание населенному пункту присвоил союз писателей России за пропаганду художественного слова и сбережение литературного наследия.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Трубчевск Брянской области назван литературным городом России-2020.
Почетное звание населенному пункту присвоил союз писателей России за пропаганду художественного слова и сбережение литературного наследия.
Трубчевск получил такое звание в конце июля в числе еще шести городов Российской Федерации, рассказали на сайте союза писателей России.
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