Почетное звание населенному пункту присвоил союз писателей России за пропаганду художественного слова и сбережение литературного наследия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Трубчевск Брянской области назван литературным городом России-2020.

Почетное звание населенному пункту присвоил союз писателей России за пропаганду художественного слова и сбережение литературного наследия.

Трубчевск получил такое звание в конце июля в числе еще шести городов Российской Федерации, рассказали на сайте союза писателей России.

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