В правительстве Брянской области открыли свежую вакансию. Объявлен прием документов на замещение свободной должности государственной гражданской службы.

В администрации региона требуется начальник отдела сопровождения реализации проектов управления проектной деятельности.

Претендовать на должность имеют право совершеннолетние граждане России с высшим образованием и опытом работы не менее двух лет.

Более подробную информацию можно получить не сайте правительства Брянской области.

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