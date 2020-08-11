В Брянске 12 августа ограничат парковку около стадиона «Динамо»

Фото: группа «ФК «Динамо Брянск»» в vk.com.

В Брянске 12 августа с 8.00 ограничат движение транспорта и парковку в районе стадиона «Динамо».

Это связано с футбольным матчем команд «Динамо-Брянск» и «Нижний Новгород», начало которого запланировано на 18.00. Движение восстановят после окончания игры.

Ограничения затронут переулок Трудовой (от улицы Советской до улицы Горького) и улицу Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Исключением станут машины оперативных служб, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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