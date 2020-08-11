В сети появилось видео момента смертельного ДТП в центре Брянска. На улице Дуки у Кургана Бессмертия столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус". В автоаварии погиб пассажир "Альфа Ромео". Водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На записи камер видеонаблюдения видно, что автомобилист за рулем "Альфа Ромео" стал разворачиваться в районе светофора перед Курганом. В это время в бок ему въехал "Лексус". Обе машины двигались в сторону проспекта Ленина.

Напомним, водитель "Лексуса" покинул место ДТП.

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