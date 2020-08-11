В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 11 августа он равен 1,07. Днем ранее этот показатель составлял 0,9.

За минувший день провели 200 тестов на коронавирус. Болезнь выявили у 27 жителей Брянщины. Новых выздоровлений за сутки не произошло, от болезни никто не умер.

С начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились 7677 человек, выздоровели 6270 пациентов, скончались 35 человек, рассказали в оперативном штабе.

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