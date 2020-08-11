В Брянской области подростки попали в аварию на угнанном автомобиле. Молодые люди оказались причастными еще к двум похожим инцидентам.

36-летний житель Советского района написал заявление в полицию об угоне автомобиля ВАЗ-2107. Через несколько дней его машину обнаружили на месте ДТП в Брянском районе. Второй участник этого дорожно-транспортного происшествия успел сфотографировать двух убегающих подростков, которые в момент аварии находились за рулем автомобиля.

В течение трех дней полицейские установили, что к угону и аварии причастны 15-летний и 16-летний жители Брянского района. При расследовании дела выяснили, что приятели ранее пытались похитить машину у 28-летнего жителя Брянска. Также подростков подозревают в краже динамиков из припаркованного автомобиля ВАЗ-2105.

Молодые люди признались в совершенных преступлениях. Им предъявили обвинение в краже по всем трем эпизодам. Молодым людям может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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