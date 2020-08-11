В Брянской области построят пять новых бассейнов. Два спортивных учреждения появятся в Фокинском и Бежицком районах областного центра. Условия для занятий плаванием создадут в Климово, Жуковке и Дятьково. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

В Бежицком спортивном комплексе пустят в эксплуатацию два бассейна – взрослый на шесть дорожек длиной 25 метров и детский. Также здесь оборудуют спортивный зал.

Фокинский спорткомплекс снабдят бассейном, спортивным залом, площадками для занятий футболом, баскетболом, мини-футболом.

В районах Брянской области строительство бассейнов ведется в рамках графика и с соблюдением всех норм качества.

Благодаря увеличению спортивных объектов в регионе выросло количество поклонников плавания. Если в 2016 году бассейны постоянно посещали свыше 5 тысяч человек, то в 2020 году эта цифра перевалила за 7 тысяч.

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