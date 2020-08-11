Брянский губернатор выйдет в прямой эфир в сети Инстаграм

Брянский губернатор выйдет в прямой эфир в Инстаграме. Об этом сообщила руководитель департамента Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына на своей странице в сети Инстаграм.

Александр Богомаз обсудит с московским политологом эпидемиологическую ситуацию в регионе. Собеседники поговорят о принимаемых в области мерах профилактики и в целом о системе здравоохранения.

Затронут вопросы развития Брянской области и тенденции в социальных и управленческих практиках. Трансляция начнется в 18.00.

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