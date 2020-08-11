В Брянске после смертельной аварии на Кургане водитель скрылся с места ДТП

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске после смертельной аварии на Кургане Бессмертия водитель "Лексуса" скрылся с места ДТП. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в УГИБДД по Брянской области. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Пассажир второй иномарки, "Альфа Ромео", погиб на месте ДТП. Водителя в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Личность погибшего и пострадавшего пока не установили.

Напомним, смертельная авария случилась около пяти часов утра 11 августа на улице Дуки. На дороге столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус". После удара "Альфа Ромео" загорелась. Тушили машину пожарные расчеты.

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