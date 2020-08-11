Брянский суд приостановил деятельность дятьковского молокозавода

Ранее предприятие «Дятьково – ГМЗ» уже привлекали к административной ответственности за некачественные товары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области суд приостановил деятельность дятьковского молокозавода из-за выпуска некачественной продукции.

Проведенная Россельхознадзором проверка образцов товара выявила несоответствие требованиям техрегламента молока, сметаны, кефира, масла «Крестьянское». В молочной продукции обнаружили остатки лекарственных препаратов, бактерии и микроорганизмы.

Ранее предприятие «Дятьково – ГМЗ» уже привлекали к административной ответственности за некачественные товары. Поэтому после очередной проверки дело направили в суд.

Арбитражный суд Брянской области приостановил деятельность предприятия на 60 суток, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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