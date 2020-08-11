В Брянске в аварии сгорел автомобиль

В аварии есть пострадавшие. Об их количестве и степени травм не сообщается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска около пяти утра 11 августа столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин загорелась. Фотографии и видеозаписи происшествия сразу же начали появляться в социальных сетях.

В Главном управлении МЧС России по Брянской области сообщили, что на Кургане Бессмертия столкнулись легковые машины «Альфа Ромео» и «Лексус». В результате удара машина «Альфа Ромео» загорелась. В 05.02 возгорание ликвидировали. В аварии есть пострадавшие. Об их количестве и степени травм не сообщается.

В тушении пожара участвовали две автоцистерны пожарно-спасательной части №1. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники Госавтоинспекции, врачи скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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