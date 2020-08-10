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В Брянске суд не разрешил открыть ТРЦ "Тимошковых" на Красноармейской

Заседание прошло в Советском районном суде в понедельник, 10 августа
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Разрешения на ввод здания в эксплуатацию у владельцев по-прежнему нет.

Разрешения на ввод здания в эксплуатацию у владельцев по-прежнему нет.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске суд в очередной раз не разрешил открыть торгово-развлекательный центр "Тимошковых" на улице Красноармейской. Очередной заседание по делу прошло в Советском районном суде в понедельник, 10 августа.

Суд полностью удовлетворил требование прокурора, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе областной прокуратуры. Изначально здание запретили эксплуатировать из-за нарушений требований пожарной эксплуатации. Владельцы полностью устранили эти нарушения.

Но у них по-прежнему нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдает управление строительства и развития территории Брянска. Николай Тимошков пытался получить документ через Арбитражный суд и несколько раз обжаловал решение брянского суда. Но ему отказали.

Торговый центр не разрешили открыть до тех пор, пока владельцы не получат разрешение на ввод в эксплуатацию. Последнее решение Советского районного суда Николай Тимошков может обжаловать.

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