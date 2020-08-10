В Брянске с 10 августа официально открыли кладбища

Кладбища в городе закрыли с 10 апреля из-за коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянске с понедельника, 10 августа, официально открыли кладбища для посещений. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации. На кладбища можно проехать и на личном автомобиле.

Кладбища в городе закрыли с 10 апреля из-за коронавируса. Они были закрыты на Пасху и Радоницу, когда большинство горожан отправляется на могилы к родственникам. В остальные дни кладбища можно было посещать вполне свободно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».