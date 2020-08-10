В Брянске проходит очередное судебное заседание по делу о ТРЦ "Тимошковых"

В Брянске в Советской районном суде 10 августа проходит очередное заседание по делу о торгово-развлекательном центре "Тимошковых". Владельцам так и не удалось получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Они пытались его получить через Арбитражный суд.

Без разрешения открыть торговый центр вряд ли получится. В суде рассмотрят результаты очередной экспертизы.

Собственники здания утверждают, что все нарушения пожарной безопасности они устранили. Но этого не достаточно, чтобы торговый центр возобновил работу.

Напомним, торговый центр на улице Красноармейской закрыли больше двух лет назад после пожарных проверок. Их провели из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли люди.

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