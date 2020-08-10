В Брянске потребовали убрать пять свалок бытовых отходов

В Брянске от администрации потребовали убрать пять свалок бытовых отходов. Навалы мусора обнаружили у дома №8 на проспекте Ленина, у дома №61 по улице Раздельной, у дома №31 на улице Демьяна Бедного, на перекрестке улиц Транспортной и Победы. Проверку провели в природоохранной прокуратуре.

В горах отходов была бумага, пластиковые и стеклянные бутылки, картонные коробки, ветошь, консервные банки.

Кроме того, несанкционированные свалки нашли в оврагах Нижний и Верхний Судки. А эти территории являются памятниками природы регионального значения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

От чиновников потребовали вывезти отходы и наказать виновных. Сейчас представление природоохранного прокурора рассматривают в мэрии города.

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