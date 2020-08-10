В Новозыбкове осудят водителя, который наехал на лежащего пешехода и покинул место ДТП

В Новозыбкове будут судить 27-летнего местного жителя, который наехал на лежащего пешехода и уехал в места ДТП. Мужчина от полученных травм скончался.

По версии следствия, 16 февраля водитель автомобиля "Форд Фокус" наехал на 57-летнего пешехода, который лежал посередине проезжей части. После этого он оставил место ДТП.

- Материалы уголовного дела направлены в Новозыбковский городской суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение преступления молодому человеку грозит до 12 лет колонии.

Материалы уголовного дела направлены в Новозыбковский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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