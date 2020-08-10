В Брянске во дворе автомобилистка сбила 8-летнего мальчика

В Брянске в микрорайоне "Речной" автомобилистка сбила восьмилетнего пешехода во дворе. ДТП случилось около восьми часов вечера в воскресенье, 9 августа, на улице Комарова.

29-летняя женщина за рулем "Фольксваген Поло" ехала по дворовой территории и сбила ребенка. У мальчика диагностировали ушиб грудной клетки и травму живота. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».