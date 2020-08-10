В Севском районе в автоаварии травмы получила 4-летняя девочка

В Севском районе в автоаварии пострадали 4-летняя девочка и 31-летняя автомобилистка. ДТП случилось в 12.40 в воскресенье, 9 августа, на 477-м километре дороги М-3 "Украина".

34-летний водитель ВАЗ-21130 выезжал со стороны поселка Суземка. Он не пропустил "Мазду 3". За рулем иномарки была 31-летняя женщина. Она ехала в сторону в Севска.

У автомобилистки - рана предплечья, ушиб руки. Девочка ушибла лоб. Обоих пострадавших отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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