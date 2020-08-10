Под Брянском по вине пьяного водителя в ДТП пострадали трое детей

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под Брянском по вине пьяного водителя пострадали трое детей: 12-летний мальчик и две 11-летние девочки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого ночи в субботу, 8 августа, на 27-м километре Обхода города Брянска.

По предварительной версии, 31-летний водитель "Хендай" ехал в сторону Орла. Автомобилист не соблюдал дистанцию и врезался в микроавтобус "Ивеко", который двигался попутно.

У 12-летнего пассажира микроавтобуса - перелом позвоночника. Такая же травма у 11-летней девочки. Ребят госпитализировали. У еще одной 11-летней пассажирки диагностировали травму головы и сотрясение мозга, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Ее отпустили домой, с назначением лечения.

39-летняя пассажирка автомобиля "Ивеко" ушибла голень, ее также отпустили лечиться домой.

Водитель "Хендай" отделался ушибами. У него установили алкогольное опьянение.

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