В Трубчевском районе в Десне утонул 36-летний мужчина

В реке Десна в Трубчевском районе утонул 36-летний мужчина. Его тело вытащили из воды водолазы в воскресенье, 9 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Обстоятельства и причину гибели установит эксперты.

Погибшим оказался владелец автосервисов в Брянске и любитель аквабайка Алексей. Друзья недоумевают, как могла произойти трагедия. Он не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни, хорошо плавал.

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