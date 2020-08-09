В Брянске на озере Мутном прошли соревнования по серфингу

В Брянске на озере Мутном в субботу, 8 августа, прошли любительские соревнования по вейкборду и САП-серфингу. Об этом рассказали организаторы в соцсетях. Они состоялись в вейк-парке, который открыли на пляже.

После состязаний на берегу устроили вечеринку. Правда, громкая музыка не понравилась жителям окрестных домов. До четырех часов утра она доносилась до жителей в районе 51-й школы и Западной.

Сколько человек участвовали в соревнованиях не сообщают. А вот на вечеринку пришли около тысячи горожан, пишут в соцсетях.

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