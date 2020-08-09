В Брянске в ДТП пострадали два пассажира такси

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске в ДТП с такси пострадали двое его пассажиров: 28-летний мужчина и 29-летняя женщина. Автоавария случилась около пяти часов утра в субботу, 8 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького.

33-летний водитель "Лады Гранта" ехал по проспекту со стороны улицы Дуки в сторону улицы Фокина. Он проезжал перекресток на красный сигнал светофора, сообщают в УГИБДД по Брянской области. И столкнулся с "Киа Рио", который ехал по улице Горького в сторону переулка Трудового на зеленый.

Травмы получили двое пассажиров иномарки. У мужчины диагностировали ушиб позвоночника и лба, у женщины - ушибы лица и грудной клетки. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

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