Брянских водителей запутала кольцевая развязка на Советской

ФОто: "ЧП и ДТП Брянск".

Брянских водителей запутала новая кольцевая развязка на улице Советской. Об этом они написали в социальных сетях.

С пятницы на дороге вели очередную схему движения. Машины едут по одной половине достроенного кольца. Существующий участок дороги по улице Крахмалена перегородили - здесь будут класть новый асфальт.

Со стороны Советской улицы можно повернуть только направо. Чтобы попасть к памятнику летчикам, в администрации советуют разворачиваться на кольце на лицее. Но автомобилисты, в том числе и маршрутные такси, делают это гораздо раньше - на повороте у пенсионного фонда.

Работы на развязке выполняют быстро. Есть вероятность, что схема движения скоро вновь изменится.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».