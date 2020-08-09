Брянские отделы соцзащиты заработают в обычном режиме с 10 августа. В департаменте семьи социальной и демографической политики Брянской области сообщили о возобновлении работы отделов в Брасовском и Клинцовском районах. Судя по-всему, это касается учреждений по всей области.

Во время эпидемии коронавируса отделы соцзащиты не работки вовсе. Некоторые пособия продлевались автоматически. В середине июля отделы соцзащиты открылись, но вели прием по предварительной записи. А дозвониться до них было почти невозможно.

С понедельника всех посетителей будут пускать только в масках и перчатках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».